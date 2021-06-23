احتجاجات واسعة تعم اليابان لالغاء أولمبياد طوكيو

2021/06/23 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عمت مدن اليابان احتجاجات واسعة لالغاء أولمبياد طوكيو .وذكرت محطة CNN انه : اقتراب موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، التي تأجلت إلى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، خرجت حشود كبيرة للاحتجاج والمطالبة بإلغاء دورة الألعاب، خوفًا من أن تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق أوسع./انتهى3

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