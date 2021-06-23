2021/06/23 | 21:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقشت ايران والعراق سبل الدفع بمشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة .وبحسب الاعلام الايراني فان "مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني امير محمود غفاري،عقد اجتماعا مشتركا في بغداد اليوم الاربعاء، مع وزير النقل ناصر حسين بندر لمناقشة سبل الدفع بمشروع الربط السككي بين الشلامجة (جنوب غرب ايران) والبصرة ".واضاف ان"الاجتماع الذي تم بمشاركة وفدي البلدين الى جانب مسؤول في السفارة الايرانية في بغداد، جرى خلاله توقيع الجانبين على محضر اجتماع حول التوافقات الحاصلة بشأن تنفيذ مشروع طريق الشلامجة البصرة السككي، وقراءة خطاب وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي في هذا السياق ايضا ".وقال غفاري في تصريح على هامش الاجتماع : ان طريق الشلامجة – البصرة السككي يضطلع بدور اساسي في تعزيز التعاون الاقليمي وتطوير عملية نقل المسافرين والسلع بين البلدين الجارين ايران والعراق ".وتابع بانه "سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بتنفيذ وتمويل هذا المشروع قريبا؛ ليتسنى البدء في تنفيذه خلال الشهر القادم كحد اقصى"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات ايرانية عراقية لاستكمال طريق الشلامجة - البصرة السككي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات ايرانية عراقية لاستكمال طريق الشلامجة - البصرة السككي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).