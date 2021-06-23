2021/06/23 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف في العاصمة.وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها في منطقة العامرية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون برمي الاطلاقات النارية في حفل زفاف”.وأشارت إلى أنها “ضبطت بحوزتهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال “عرس” في بغداد first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال “عرس” في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال “عرس” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).