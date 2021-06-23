2021/06/23 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تصدرت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز، محركات بحث جوجل في السعودية، بعد أنباء عن مشاركتها في فعاليات وحفلات موسم الرياض، التي حازت على إعجاب واهتمام الكثيرون لمعرفة هل بالفعل ستشارك أم لاء.و تفاعل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيلينا غوميز تتصدر تريند السعودية..



هل ستشارك في موسم الرياض المركز الخبري الوطني.

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