2021/06/23 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬انها‭ ‬‮«‬استولت‮»‬‭ ‬على‭ ‬33‭ ‬موقعا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬وثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬عراقية‭ ‬تابعة‭ ‬ل»كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬تستضيفها‭ ‬نطاقات‭ ‬تملكها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬للعقوبات‭ ‬المفروضة‭.‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬قضائية،‭ ‬استولت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬33‭ ‬موقعا‭ ‬يستخدمها‭ ‬اتحاد‭ ‬الاذاعات‭ ‬والتلفزيونات‭ ‬الاسلامية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تغلق 33 موقعاً لوسائل إعلام إيرانية وعراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تغلق 33 موقعاً لوسائل إعلام إيرانية وعراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).