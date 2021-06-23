2021/06/23 | 21:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المانيا متفائلة للتوصل قريبًا إلى اتفاق حول النووي الإيراني طهران- برلين – الزمان أعلنت طهران الأربعاء إحباط عملية «تخريب» كانت تستهدف مبنى تابعا للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وذلك بعيد تحذيرها من تأثر المباحثات بشأن الاتفاق النووي بقرار واشنطن إغلاق مواقع الكترونية لوسائل إعلام مرتبطة بها. وفي المجال المتصل اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:إحباط هجوم ضد مبنى للطاقة الذرية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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