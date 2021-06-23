إيران‭:‬إحباط‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬مبنى‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬

2021/06/23 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المانيا‭ ‬متفائلة‭ ‬للتوصل‭ ‬قريبًا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬ طهران‭- ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬الأربعاء‭ ‬إحباط‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬تخريب‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬مبنى‭ ‬تابعا‭ ‬للمنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬تحذيرها‭ ‬من‭ ‬تأثر‭ ‬المباحثات‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بقرار‭ ‬واشنطن‭ ‬إغلاق‭ ‬مواقع‭ ‬الكترونية‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مرتبطة‭ ‬بها‭. ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬المتصل‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ […]

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