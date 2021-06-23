أبو مازن يعاود الدعوة لحوار الفصائل والقاهرة مستعدة لاحتضانه

2021/06/23 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬حوار‭ ‬آخر‭ ‬للفصائل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬توصل‭ ‬الفصائل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تعوق‭ ‬المصالحة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قضية‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تدير‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استجابة‭ ‬الفصائل‭ ‬لدعوة‭ […]

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