لجنة برلمانية تشترط أربعة عوامل للوصول إلى مليون وحدة سكنية

2021/06/23 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، أربعة عوامل للوصول إلى مليون وحدة سكنية، فيما أشارت إلى أن مجمع بسماية السكني هو الأفضل في العراق.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي للوكالة الرسمية، إن “هناك عدة عوامل ينبغي حسمها للوصول إلى مليون وحدة سكنية في العراق”، مبينا أن “هذه العوامل هي تخصيص الاراضي، وتوفير المبالغ المالية، وموازنة الدولة الاستثمارية، والارادة الحقيقية”.

وتابع أن “افضل المشاريع السكينة في العراق هو مشروع بسماية”، لافتا الى “وجود مشاريع سكنية اخرى تمت احالتها والعمل مستمر فيها”.

وبشان قانون الاستثمار، أكد الخفاجي أن “هذ القانون هو الافضل في العالم، لكن البيروقراطية والروتين جعلاه يصل بالاستثمار إلى هذا المستوى”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق مساعي الحكومة للوصول إلى مليون وحدة سكنية، فيما أشار الى أن العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة لمشروع بسماية في بغداد والمحافظات.

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