تصريح جديد من وزارة الموارد حول حسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا

2021/06/23 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الموارد المائية، الأأربعاء، إن المتضرر الأكثر من شح المياه هي دول المصب، مؤكدة استمرارها في حسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا.

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وأضاف الناطق باسم الوزارة علي راضي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (23 حزيران 2021)، إن "الخزين المائي الموجود حاليا في السدود والخزانات جيد جداً ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي فضلاً عن الري الاول من الموسم الشتوي القادم".

واشار الى أن "فريقا فنيا موجود حاليا في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات ابرزها الاطلاقات المائية بنهر دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بين البلدين"، مشيرا الى أن "الفريق سيبحث موضوع الشح المائي وقلة الايرادات والظروف المناخية التي عصفت بالمنطقة والتأكيد على تقاسم الضرر في ظروف الشح مع الجانب التركي".

وأكد راضي أن "اجتماعا عقد قبل شهر مع الجانب السوري ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماع اخر مع بداية شهر تموز القادم في بغداد او في دمشق لبحث الامدادات باعتبار أن سوريا والعراق هما الدولتان المستفيدتان من نهر الفرات بالاشتراك مع تركيا"، لافتا الى أن "الاجتماع الاول شهد تنسيقا عاليا بين الجانبين من اجل توحيد الرؤى والمصلحة الواحدة".

وأكد أن "الدول الاكثر ضررا من شح المياه هي دول المصب لذلك تقرر عقد اجتماع ثان مع الجانب السوري".

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