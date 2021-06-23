’عملية أوبرا’.. إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن قصف مفاعل تموز في عهد صدام حسين

2021/06/23 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بمناسبة مرور 40 عاما على ما يعرف بـ"عملية أوبرا"، نشرت إسرائيل حزمة من الوثائق المتعلقة بغارتها الجوية على مفاعل "تموز" ("أوزيراك") النووي العراقي في السابع من يونيو عام 1981

وتضم هذه الوثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي التي نشرتها وزارة الدفاع أمس الثلاثاء رسوما يدوية للمفاعل الذي كانت تل أبيب تخشى من أن النظام العراقي السابق قد يستخدمه لتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك رسوم تظهر مشهد المفاعل من مقاتلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الاسرائيلية، أن هذه الرسوم كانت جزءا من البيانات الاستخباراتية خلال التخطيط لـ"عملية أوبرا".

كما نشرت الوزارة ضمن هذه الحزمة تقريرا صدر عقب تنفيذ الهجوم، بما في ذلك أمر خطي من قائد الجيش بتنفيذ العملية وقرار الحكومة ببدء التخطيط للهجوم في عام 1980 ومشاورات بشأن موعده.

وتضم هذه الحزمة مذكرة تنص على إرجاء "عملية أوبرا" التي كانت مقررة أصلا لـ31 مايو، لمدة أسبوع بسبب الاجتماع الذي عقد في الرابع من يونيو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس المصري أنور السادات في شرم الشيخ.

كما تضم هذه الوثائق اعترافات مسجلة للطيار العسكري وأول رائد فضاء إسرائيلي، إيلان رامون، الذي شارك في "عملية أوبرا" وتوفى في عام 2003 جراء كارثة تحطم مكوك "كولومبيا" الفضائي الأمريكي.

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