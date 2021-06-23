الخزعلي يعلق على اغلاق الموقع الالكترونية من قبل امريكا: دليل على فشلهم

2021/06/23 | 22:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، على اغلاق الموقع الالكترونية من قبل امريكا، موضحا ان هذا يكشف فشلهم في ميدان المواجهة الاعلامية، كذلك وان قنوات المقاومة كشفت عوراتهم وفضحت مؤامراتهم.

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