الجوية ينفرد بصدارة دوري الكرة الممتاز بفارق عشر نقاط عن وصيفه

2021/06/23 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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وسع نادي القوة الجوية الفارق مع وصيفه بدوري الكرة الممتاز إلى عشر نقاط عندما فاز اليوم على الكرخ ضمن الجولة 32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وبهذا الفوز وصل الجوية النقطة 72 بينما الوصيف الشرطة و ثالث الترتيب الزوراء جمعوا 62 نقطة.تقدم الكرخ بهدف مصطفى وليد بالدقيقة 6 ليعادل همام طارق للجوية بالدقيقة 31 و لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.بدأ الجوية الشوط الثاني مهاجما و سجل هدف التقدم الثاني ايمن حسين بالدقيقة 52 و سيطر الصقور اكثر بعد طرد لاعب الكرخ شهاب رزاق و على عكس سير المباراة سجل مظهر احمد هدف التعادل للكرخ ليعود الجوية و يضغط بقوة مرة أخرى و يسجل حسين جبار هدف الفوز الثالث بالدقيقة 83.

كما جرت اليوم مباراة السماوة و نفط البصرة التي إنتهت سلبية في كل شيء على إثرها بقى نادي السماوة قابعا بالمركز الاخير برصيد 24 نقطة.

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