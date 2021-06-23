الصحة النيابية تكشف عن الإجراءات المقبلة بشأن كورونا وتتحدث عن الحظر

2021/06/23 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للجنة الصحة والسلامة العليا سيتم عقده خلال الأيام المقبلة لمناقشة ارتفاع إصابات كورونا في العراق.وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "شهدنا ارتفاعاً في اصابات كورونا خلال الأيام الماضية بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية مشيراً إلى أن "الوضع الوبائي غير مطمئن ويجب على الجميع الالتزام بالطرق الوقائية".وأضاف، أن "لجنة الصحة والسلامة ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ارتفاع اعداد اصابات كورونا واتخاذ الإجراء المناسب "مطالباً "المواطنين بالإلتزام بالقرارات التي تصدرها اللجنة".ولفت العبادي إلى أن "الحظر الصحي في العراق لم يطبق على أرض الواقع بسبب عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وإقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء منذ ظهور الفيروس ولغاية الآن".

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