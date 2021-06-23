2021/06/23 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمثل طفرة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند الآن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.كما أنه من المتوقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متحور “دلتا”..



الولايات المتحدة على خطى بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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