2021/06/23 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعم إنها جريدة جديدة – سعد البزاز في كل الأزمنة سيبقى هناك من يجلس على الاريكة ومقاعد القطارات في زوايا المقاهي ليغطي رأسه بجريدة فلا ترى الا بعض اطراف أصابعه.لتخمن من يجلس خلفها وقد غدت مثل ستائر تعزله عن الضوضاء والثرثرة والنميمة وسيأتي من يقول انك تذكرني بالمرات التي رأيت فيها صحفا ترصف على […]

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