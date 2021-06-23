2021/06/23 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكاية هذا الزمان – سعد البزاز لعلّي من بين أولئك الذين ظنوا أن الورق هو حافظةُ ذاكرة الفرد والناس معاً، لذلك حيثما حلقتُ متحدثاً في الاثير، كنت اشعر على الفور، أن حزمةً من الضوء تلاشت في حزم أكبر تملأ هذا الفضاء بالريح، مثلما تملأه بالصوت والضوء، أما الورقة، فكانت وما تزال موطناً آمناً، تلتقي فيه […]

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