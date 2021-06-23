2021/06/23 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقتا زهور من صالح والكاظمي تتصدّران التهاني بالعدد الذهبي بغداد – الزمان تلقت (الزمان) امس باقة زهور من فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح ،وسط فرحة غامرة للعاملين بالجريدة .ونقل معاون مدير عام الدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية والمكتب الاعلامي للرئيس امير حمود ، تحيات الرئيس صالح وتمنياته لـ (الزمان) ببلوغ اعداد مضاعفة من نسخها […]

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