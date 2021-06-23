2021/06/23 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، عن انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعداداً للعودة للدوام الحضوري.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “التزاماً بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستكمالا للمتطلبات الصحية والإجرائية اللازمة للعودة الى التعليم الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل انطلقت حملات التلقيح بالتنسيق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعداداً للعودة للدوام الحضوري first appeared on النور نيوز.

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