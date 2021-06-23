مجزرة تولسا العنصريّة : أعمق درس - شادي الشماوي

2021/06/23 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريد " الثورة " عدد 702 ، 1 جوان 2021https://revcom.us/a/702/bob-avakian-the-racist-tulsa-massacre-en.htmlتوافق هذه السنة مائويّة مجزرة تولسا لسنة 1921 التي قتلت خلالها غوغاء مسلّحة من البيض العنصريّين بمن فيهم العديد من عناصر الشرطة بتولسا ، أوكلاهوما ، الولا ......





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