لي أفانس و تحرير السود و الثورة التي نحتاجها بشكل إستعجالي لتحرير الإنسانيّة قاطبة - شادي الشماوي

2021/06/23 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب افاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 701 ، 27 ماي 2021https://revcom.us/a/701/bob-avakian-lee-evans-black-liberation-and-revolution-en.htmlوأنا أطالع مقال " ذكرى " كتبه قارئ لجريدة " الثورة " عن لي أفانس( " لي أفانس – مسار عظيم و إنسانيّ " ) (1)، لم أشعر بإشتد ......





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