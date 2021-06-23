2021/06/23 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يشعر الجميع أحيانا بالحاجة إلى الصراخ في وجه شريكه كونه غاضبا جدا من تصرفاته، ما ينذر بتصاعد الأمور إلى حد لا تحمد عقباه.في الواقع، الغضب هو أحد الأسباب الرئيسية لتحطيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 طرق للتحكم في الغضب بين الأزواج المركز الخبري الوطني.

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