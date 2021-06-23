اقليم كوردستان.. بحث تشكيل شرطة للسياحة

2021/06/23 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت امل جلال رئيسة هيئة السياحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مع اللواء الحقوقي احمد ابراهيم مدير عام شرطة اقليم كوردستان مسألة تشكيل شرطة للسياحة.

جاء ذلك خلال زيارة لامل جلال الى المديرية العامة لشرطة اقليم كوردستان، في اربيل ولقائها بالمدير العام اللواء الحقوقي احمد ابراهيم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشأن تشكيل شرطة للسياحة في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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