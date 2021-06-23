الفتح تكشف عن الجهة التي تقتل المتظاهرين ورجل المرحلة المقبلة

2021/06/23 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب حامد الموسوي عن كتلة الفتح النيابية، الاربعاء، ان اميركا تعرف قتلة المتظاهرين، مؤكدة ان العامري سيكون رجل المرحلة المبقلة.

وقال الموسوي في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "التيار الصدري تراجع عن مطالبته بمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيكون رجل المرحلة المقبلة".

واضاف، ان "اميركا تعرف قتلة المتظاهرين، لكنها لاتستطيع كشف مجرم واحد"، على حد تعبيره.

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