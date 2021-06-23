قيس الخزعلي: أغلقت مواقع

2021/06/23 | 22:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، القرار الأمريكي بحظر مواقع عراقية وإيرانية، لأنها تدعو إلى الشعائر الحسينية.

وقال الخزعلي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنه "رغم تفاهة هذه الخطوة بنظر الشجعان المقاومين، إلا أن شمول قرار الاستيلاء هذا على قنوات ليس لها علاقة بمحور المقاومة، إنما كل ذنبها أنها تدعو إلى الأخلاق والفضيلة والشعائر الحسينية والمسائل الدينية ولكن من زاوية مذهب أهل البيت".

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