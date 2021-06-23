منتخب الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة لبنان في بطولة كأس العرب

2021/06/23 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنهى منتخب الشباب تحضيراته لمواجهة منتخب لبنان، غداَ الخميس ، في المباراة التي تقام بملعب بترو سبورت بالقاهرة في الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة بغداد.

وهذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب المقامة حالياً في مصر .

وقالَ المدرب المساعد لمنتخب الشباب، أحمد والي: ان الملاك التدريبي عمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مواجهة جزر القمر، والجميع يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام منتخب لبنان من الناحية الفنية، وكذلك تحقيق الفوز.

وأضافَ والي: الهدف الرئيسي من البطولة هو تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وكذلك اكتساب الثقة لديهم كونهم بأعمارٍ حقيقية ويفتقدون الخبرة اللازمة لمواجهة منتخبات أفريقية وآسيوية قوية.

من جانبه، أكدَ مدرب حراس المرمى، معن جميل: ان رهبة المباراة الدولية الأولى أثرت سلبياَ على أداء منتخب الشباب، وكذلك النتيجة أمام جزر القمر، ما تسبب بارتكاب أخطاء عدة على مستوى اللاعبين وحراسة المرمى.

وتابعَ: نطمح للاستفادة قدر الإمكان من هذه البطولة على المستويين الفني والمعنوي بتواجد المواهب الشابة المميزة التي تحتاج للوقت من أجل تحقيق النتائج المرضية، وتقديم الإضافة للمنتخبات الوطنية والكرة العراقية.

يشارُ إلى أن منتخبنا الوطني سيلتقي لبنان غداََ الخميس في ثاني مواجهة للمنتخبين ضمن بطولة كأس العرب.

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