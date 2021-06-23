ضبط عجلة شمال البصرة تحمل مواد محدرة والقبض على سائقها قادمة من ميسان

2021/06/23 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة ضبط عجلة تحمل مواد مخدرة شمالي المحافظة والقبض على سائقها قادمة من محافظة ميسان .وذكرت القيادة في بيان " ان قوة مشتركة من اللواء ٣٦ الآلي وحسب معلومات استخبارية ضبطت عجلة والقت القبضعلى سائقها قادمة من محافظة ميسان تحمل كيلو ونصف من الكرستال وثلاثة أرباع الكيلو من مادة الحشيشة بعد كمين نصب للعجلة في مناطق شمال محافظة البصرة.وفي السياق ذاته ألقت قوات من لواء مغاوير القيادة القبض على خمسة مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية وصادرت بندقيتي كلاشنكوف وبندقية M16 واعتدة مختلفة الأنواع ./انتهى

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