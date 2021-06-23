2021/06/23 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استنكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان قرار وزارة العدل الأمريكية بغلق عدد المواقع الإلكترونية الخبرية العراقية.وذكر بيان رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عقيل المنصوري الموسوي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “حجب هذه المواقع دون ذكر الأسباب، “انتهاكا” صارخا” لحقوق الانسان ومخالفة بالمضمون ما ورد في (الاعلان العالي لحقوق الانسان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان تعلق على قرار وزارة العدل الأمريكية بغلق مواقع خبرية عراقية first appeared on النور نيوز.

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