الموارد المائية تؤكد استمرارها في حسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوري

2021/06/23 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الموارد المائية، الأأربعاء، إن المتضرر الأكثر من شح المياه هي دول المصب، مؤكدة استمرارها في حسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا. وأضاف الناطق باسم الوزارة علي راضي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “الخزين المائي الموجود حاليا في السدود والخزانات جيد جداً ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم …

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