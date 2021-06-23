2021/06/23 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتخذت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، عدة إجراءات بحق شركة كورك، مؤكدة ان الشركة لم تف بالتزامتها ولم تبد جدية لحل الملفات العالقة.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا الى ما ورد في نص المادة (15/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 لسنة 2021 وانطلاقاً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام والاتصالات تتخذ عدة إجراءات بحق شركة كورك first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام والاتصالات تتخذ عدة إجراءات بحق شركة كورك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام والاتصالات تتخذ عدة إجراءات بحق شركة كورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).