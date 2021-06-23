2021/06/23 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، اليوم الاربعاء، ان مشروع الرفيل سيتضمن مجمعات سكنية وصناعية، فيما بينت ان إعطاء الأولوية للمستثمرين العراقيين بخصوص المشروع.وقالت النجار في برنامج تلفزيوني، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار تتحدث عن مشروع “الرفيل” وقانون الاجازات الاستثمارية المركز الخبري الوطني.

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