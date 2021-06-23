وزير التعليم السابق: يفترض على الحكومة وضع حد لقضية توظيف التعيينات في الدعاية الانتخابية

2021/06/23 | 22:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اليوم الاربعاء، الانتخابات المقبلة ليست سهلة وسيلعب المال دورا كبيرا فيها، مؤكدا يفترض على الحكومة وضع حد لقضية توظيف التعيينات في الدعاية الانتخابية وقال العجيلي في لقاء عرضته قناة الايام، “بعض الجهات ستوظف موارد الدولة في عملية الدعاية الانتخابية”.واضاف ان “الصراع بين الكتل […]

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