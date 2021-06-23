2021/06/23 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوة امنية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة في ذي قار.وقالت قيادة شرطة ذي قار، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بعملية نوعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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