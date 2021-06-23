بعمليتين منفصلتين.. القبض على 3 مطلوبين بتهم ’إرهابية’ ببغداد

2021/06/23 | 23:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع/قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، والتي أشارت لوجود أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في منطقة الاعظمية وهو ما دفع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وقوة من لواء المشاة ٤٤ وبمشاركة أمن اللواء و استخبارات الفوج الثاني منه بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المنطقة ذاتها وتسليمه لجهة الطلب".

وتابعت، "وتمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني وقسم استخبارات وأمن بغداد وبعملية نوعية امتازت بمهنية أمنية عالية المستوى، من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ١/٤ إرهاب في منطقة المحمودية جنوبي بغداد".

وبينت، أن "قواتنا الأمنية مستمرة بملاحقة عصابات داعش الإرهابية لتجفيف منابع الإرهاب، بجهود استخبارية دقيقة".

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