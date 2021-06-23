الاتحاد الوطني يشيد بدور الكورد الفيليين بمقارعة النظام البائد

2021/06/23 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور مجيد حمد مسؤول العلاقات العراقية للأتحاد الوطني بمقر المكتب ظهر الاربعاء وفد الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين

وقال المتحدث بأسم الهيئة التنسيقية السيد صلاح شمشير خلال بيان: انه تم خلال اللقاء بحث وضع الكورد الفيليين ببغداد ومناطق تواجدهم في واسط وديالى، وأشار الدكتور مجيد الى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية.



وأشاد الدكتور مجيد حمد الى الدور التأريخي الكبير للكورد الفيليين في نضالهم ضد النظام القمعي البائد، وأن الاتحاد الوطني يعي هذا الدور وقيادة الاتحاد تؤكد على ضرورة أخذ الكورد الفيليين المكانة التي تليق بهم سيما ويمتلكون الكثير من النخب من المثقفين والأكاديميين.

هذا وأبدى وفد الهيئة التنسيقية عن خالص شكره وامتنانه للدكتور مجيد ومن خلاله لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأستذكروا مواقف الطيب الذكر مام جلال رحمه الله وعن إشادته بكل المناسبات بالكورد الفيليين.

وفِي نهاية اللقاء الذي حضره أعضاء مكتب العلاقات، اتفق الجانبان على وضع برنامج عمل للتواصل مع الاطياف الكوردية كافة ومع الاطراف العراقية الوطنية لما فيه خدمة للعراق وأبناءه .

PUKmedia بغداد

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