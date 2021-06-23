الاتحاد الوطني يشيد بدور الكورد الفيليين بمقارعة النظام البائد

وقال المتحدث بأسم الهيئة التنسيقية السيد صلاح شمشير خلال بيان: انه تم خلال اللقاء بحث وضع الكورد الفيليين ببغداد ومناطق تواجدهم في واسط وديالى، وأشار الدكتور مجيد الى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية.
وأشاد الدكتور مجيد حمد الى الدور التأريخي الكبير للكورد الفيليين في نضالهم ضد النظام القمعي البائد، وأن الاتحاد الوطني يعي هذا الدور وقيادة الاتحاد تؤكد على ضرورة أخذ الكورد الفيليين المكانة التي تليق بهم سيما ويمتلكون الكثير من النخب من المثقفين والأكاديميين.
هذا وأبدى وفد الهيئة التنسيقية عن خالص شكره وامتنانه للدكتور مجيد ومن خلاله لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وأستذكروا مواقف الطيب الذكر مام جلال رحمه الله وعن إشادته بكل المناسبات بالكورد الفيليين.
وفِي نهاية اللقاء الذي حضره أعضاء مكتب العلاقات، اتفق الجانبان على وضع برنامج عمل للتواصل مع الاطياف الكوردية كافة ومع الاطراف العراقية الوطنية لما فيه خدمة للعراق وأبناءه .
PUKmedia بغداد
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