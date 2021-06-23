2021/06/23 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

اعلن إعلام عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعتقال إرهابيين اثنين جنوبي بغداد.

وقال في بيان، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني وآمن واستخبارات بغداد مستمرة بملاحقة عصابات الشر والجريمة داعش الإرهابية".

واشار الى "عملية نوعية امتازت بمهنية أمنية عالية المستوى نتج عنها اعتقال متهمين اثنين وفق المادة ١/٤ ارهاب في منطقة المحمودية جنوبي بغداد".

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