نائب يكشف عن غياب للرقابة تسبب بـ

2021/06/23 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن أن المحافظين يعملون حاليا دون رقيب بعد القرار الأخير للمحكمة الاتحادية، لافتا الى أن ذلك تسبب بـ"سرقة مليارات الدنانير"، فيما رجح محاسبة جميع المحافظين لمخالفتهم القانون حين يطبق القانون.

وقال خشان لـ(بغداد اليوم)، "قبل قرار المحكمة الاتحادية الاخير الذي اعتبر عمل المحافظين تسيير أعمال، فإن مراقبتهم كانت تقع على عاتق مجلس النواب وحسب التعديل الاخير لقانون المحافظات".

وأضاف، "بعد القرار الأخير للمحكمة الاتحادية فإن المحافظين اصبحوا تصريف اعمال وصلاحياتهم حسب القانون محددة، لكن كل ذلك لم يعمل به، فلم يراقب اعضاء مجلس النواب عملهم سابقا فسرقت مليارات الدنانير، ولم ينفذ قرار القضاء الاخير باعتبارهم تصريف اعمال، فهم الآن تصريف اعمال بموجب القانون لكن لا احد يراقبهم حتى القضاء".

وتابع خشان، "حتى وإن أقيمت دعوى لا أحد يتجاوب وان أيادِ المحافظين مطلقة حاليا بسبب ذلك"، مرجحا "محاسبة جميع المحافظين لمخالفتهم القانون لاحقا حين يطبق القانون".

وكانت المحكمة الاتحادية وجهت، الأربعاء (5 أيار 2021)، انذارا الى المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية من القائمقامين ومدراء النواحي، لعدم تجاوز صلاحياتهم القانونية، بعد حل مجالس المحافظات والاقضية.

وبحسب الوثيقة الصدرة من وزارة العدل فإنه يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

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