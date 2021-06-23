بذكرى تحريرها..العبادي من الفلوجة : اخمدنا التفرقة الطائفية ووحدنا بلدنا

2021/06/23 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اننا استطعنا اخماد التفرقة الطائفية وتوحيد بلدنا .واوضح العبادي في كلمة امام حشد من الجماهير لمناسبة ذكرى تحرير الفلوجة :" ان تحرير مدينة الفلوجة من عصابات داعش الارهابي كان بفضل تضحيات العراقيين الذين سطروا اروع ملاحم النصر في حرب التحرير .واضاف ان : حفظ كرامة الانسان وتحريره كان في المقام الاول لنا .واشار العبادي الى ان : هناك من راهن على ان الفلوجة لن تتحرر ولكننا وقتها كان لدينا الاصرار على تحريرها وانقاذ اهلها من العصابات الارهابية .مبينا انه: بتعاون الاهالي وبطولات قواتنا تحررت المدينة التي كانت من البوابات الرئيسة لتحرير كامل المدن العراقية .وتابع : مر البلد باوقات عصيبة وبتحدي وجودي وكان العالم ينظر لنا بان العراق انتهى ويجب ان يتعاملوا مع واقع جديد ، ولكننا اثبتنا ان العراق اقوى وابطالنا قادرون على تحقيق ما لم يكن الجميع يتوقعه بتحرير الارض بوقت لم يكن ابرز المتفائلين توقعه .واشار الى ان : الفساد يمثل العدو الاكبر وهو من ادى الى الانهيار وهذه منظومة الفساد تعمل حاليا لنشر الفوضى وربما يحاولون اعادة المشهد لما جرى قبل اعوامونوه العبادي الى انه : في اوقات المعارك وعندما كان البلد يحتاج للدعم كانت تتعالى الاصوات داخليا لاضعاف الهمم وضرب الحكومة ولكننا لم نلتفت لهم واستمرينا وحررنا كامل الاراضي .وقال انه : من المهم جدا الحفاظ على النصر المتحقق وعدم التفريط به وكذلك الحفاظ على ما تحقق خلال الفترة من نهاية عام 2014 ولغاية 2018 .واضاف العبادي ان : العراق يستحق منا ان نتكاتف ونقدم التضحيات من اجله وشعبنا يستحق ان نعمل ليلا ونهارا لتقديم الخدمات له واسعاده فعلينا جميعا التكاتف من اجل بلدنا .ويجب ان تكون الطبقة السياسية قريبة من المواطن وتؤسس لدولة المواطن وليس دولة المماليك .واشار العبادي الى ان : النظرة للمواطن يجب ان تكون واحدة وليس على اساس المزاج والقرب والعشيرة واعطاء الوظائف لهم فهذا فساد كبير ./انتهى3

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