2021/06/23 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على إرهابيين اثنين جنوبي بغداد .وذكرت في بيان ان : القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني وقسم استخبارات وأمن بغداد وبعملية نوعية امتازت بمهنية أمنية عالية المستوى القت القبض على متهمين اثنين وفق المادة ١/٤ ارهاب في منطقة المحمودية جنوبي بغداد.واضافت ان : قواتنا الامنية مستمرة بملاحقة عصابات داعش الإرهابية لتجفيف منابع الإرهاب، بجهود استخبارية دقيقة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيين اثنين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيين اثنين جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).