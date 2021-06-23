بعد الموافقة على تسليمه للولايات المتحدة.. العثور على مبرمج ميتا في سجن إسباني 

2021/06/23 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على مؤسس شركة برامج مكافحة الفيروسات، جون مكافي، ميتًا في سجن بمدينة برشلونة، الأربعاء، بعد وقت قصير من موافقة المحكمة الوطنية الإسبانية على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي.

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