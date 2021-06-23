السراج: امريكا لجأت الـى الحرب الناعمة بعد فشلها المتتالي في العراق

2021/06/23 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز العراق للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، اليوم الاربعاء، امريكا لجأت الـى الحرب الناعمة بعد فشلها المتتالي في العراق والمنطقة.وقال السراج في لقاء عرضته قناة الايام، ان “الولايات المتحدة تريد للإعلام ان يخدم مصالحها ومخططاتها في العراق والمنطقة”، مبينا ان “هناك بعض القوى الداخلية تعمل على خدمة المصالح الاميركية بالعراق”.واضاف ان […]

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