2021/06/23 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صقور تقترب من لقب الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ بغداد- ساري تحسين حقق فريق القوة الجوية بكرة القدم مساء اليوم الاربعاء، فوزاً صعباً على فريق نادي الكرخ في ختام مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز التي جرت على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة من مساء اليوم، وانتهت بفوز القوة الجوية […]

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