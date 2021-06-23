2021/06/23 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير قناة النعيم حيدر العامري، اليوم الاربعاء، ان المواقع التي اغلقتها واشنطن ليست بحاجة للولايات المتحدة، واغلاقها يناقض الشعارات الاميركية الكاذبة.وقال العامري، في لقاء عرضته قناة الايام، ان “الاجراءات تدل على وجود هجمة اميركية شرسة تستهدف الاعلام الوطني، وان اغلاق المواقع يناقض الشعارات الاميركية الكاذبة باحترام حقوق الانسان”.و اشار ان “هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر العامري معلقا على حجب المواقع: هجمة اميركية شرسة تستهدف الاعلام الوطني) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر العامري معلقا على حجب المواقع: هجمة اميركية شرسة تستهدف الاعلام الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).