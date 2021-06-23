2021/06/23 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سها النجار، عن تفاصيل مشروع "الرفيل" في بغداد، فيما حددت نسبة المشاريع الوهمية من الإجازات الاستثمارية السابقة.وقالت النجار لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "مشروع الرفيل هو مدينة جديدة يأتي ضمن التوسع العمراني"، مبينة ان "المرحلة الأولى من المشروع سيتضمن مجمعات سكنية والثانية صناعية".واضافت، ان "مدينة الرفيل ستكون بمرافق متعددة لحل أزمة السكن".واشارت الى ان "الإجازات الاستثمارية كانت تمنح بطرق غير مدروسة"، مؤكدا ان "هناك 2300 إجازة استثمارية سابقة 80% منها وهمية".وتابعت، ان "الهيئة تحاول منح الإجازات للمستثمر الحقيقي لضمان البناء وحركة الاقتصاد".واوضحت، ان "قانون الاستثمار فيه خلل ويعطي الأراضي بأسعار زهيدة"، مشيرة الى ان "هناك عروض من شركات عالمية لتنفيذ مشروع الرفيل، ونسعى إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين العراقيين".واكدت النجار، انه "سيتم منح إجازات الاستثمار للمشروع خلال الشهرين المقبلين وبضوابط صارمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجار تكشف تفاصيل مشروع "الرفيل" وتحدد نسبة المشاريع الوهمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجار تكشف تفاصيل مشروع "الرفيل" وتحدد نسبة المشاريع الوهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).