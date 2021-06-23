2021/06/23 | 23:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في تونس، الأربعاء، اكتشاف 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان، إن "رصد هذه الإصابات بعد سلسلة عمليات من التقطيع الجيني الجزئي".

وأوضح البيان أن "عمليات التقطيع الجيني مستمرة، حتى تصدر النتائج النهائية لحالات العدوى بالسلالة الهندية".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العلمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، غدا الخميس، للنظر في نتائج التقطيع الجيني وجميع الإجراءات التي سوف يتم إقرارها تبعا لذلك.

من جانبها حذرت عضوة اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس جليلة بن خليل من أن "الوضع الوبائي خطير للغاية في عدد من الولايات".

وأوضحت أن "المستشفيات في العديد من المناطق ومنها العاصمة، تشهد ضغط كبيرا للغاية"، لافتة إلى أن "المستشفيات تواجه عقبات في توفير أسرة الإنعاش".

وصرحت الوزارة، يوم السبت الماضي، أن السلالة المتحورة البريطانية من فيروس "كورونا" المستجد هي سبب تدهور الوضع الوبائي في ولاية القيروان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلالة الهندية تقتحم تونس.. والسلطات الصحية تستنفر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلالة الهندية تقتحم تونس.. والسلطات الصحية تستنفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).