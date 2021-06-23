الحوت يبتلع 3 سجناء في الناصرية بظروف غامضة

2021/06/23 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بوفاة 3 نزلاء بظروف غامضة في سجن الناصرية المركزي (الحوت).

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "المتوفين الثلاثة هم كل من :

1- المدان ح ع خ تولد 1976 محكوم 4أرهاب، يسكن بغداد، سبب الوفاة موت مفاجئ.

2- المدان ع خ ع تولد 1974، يسكن بغداد، محكوم أعدام سبب الوفاة موت مفاجئ.

3- المدان س ص ح تولد 1988يسكن صلاح الدين، محكوم مؤبد، سبب الوفاة تدرن وفشل كلوي"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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