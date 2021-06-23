كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلا في المونديال واليورو

2021/06/23 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصبح النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ كأس العالم وأمم أوروبا، بعد أن سجل هدف منتخب البرتغال الأول في مرمى نظيره المنتخب الفرنسي بالدقيقة 31، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لدور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".واصبح رصيد رونالدو بتسجيله هذا الهدف 20 هدفا ببطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم مجتمعتين، ليتخطى رقم الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 19 هدفا ".وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء، بعد تعرض دانيلو بيريرا للضرب من قبل الحارس هوجو لوريس، ليرفع رصيده إلى 107 هدف دولي، بفارق هدفين عن الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي، كما انفرد الدون بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف " .ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويسبقه نظيره الألماني بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي المنتخب المجري في المركز الأخير بنقطة وحيدة، ومازالت أمام كل المنتخبات فرصة في التأهل لثمن النهائي، وهو ما ستحسمه مواجهتي الجولة الأخيرة ".وسقط منتخب فرنسا بطل العالم، في الجولة الماضية في فخ التعادل وبشكل مفاجئ مع المجر 1-1، بينما تعرضت البرتغال لهزيمة ثقيلة على يد ألمانيا 4-2.ويلتقي في نفس التوقيت منتخبا ألمانيا والمجر في ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ"./انتهى2

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