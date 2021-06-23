يورو 2020.. أوكرانيا تتأهل كأفضل ثالث وتواجه السويد في دور الـ16

2021/06/23 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تأهل منتخب أوكرانيا بقيادة مدربه المتميز أندريه شيفتشينكو إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما حصل على هدية ثمينة من نظيره الإسباني في يورو 2020، حيث ضمنت أوكرانيا التأهل إلى ثمن نهائي اليورو كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.وجاء تأهل اوكرانيا ، بعد أن تغلب المنتخب الإسباني على سلوفاكيا بنتيجة خمسة اهداف دون رد ، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة الأوروبية، لتحجز أوكرانيا مقعدًا بين أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث ".ويواجه المنتخب الأوكراني نظيره السويدي في التاسع والعشرين من حزيران الجاري ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ".يذكر أن منتخبات أوكرانيا وسويسرا والتشيك ضمنت حتى الآن التأهل من المركز الثالث، بينما لم يحسم بعد صاحب المقعد الرابع ".وكان المنتخب الاسباني قد حقق انتصارا ساحقا على نظيره منتخب سلوفاكيا بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "لا كارتوخا"، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".وبتلك النتيجة يحتل منتخب إسبانيا وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب السويد الذي فاز على بولندا 3-2، وسيواجه منتخب كرواتيا في دور الـ16، في حين يحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفقد فرصة التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث"./انتهى2

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