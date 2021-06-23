2021/06/23 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت مونت كارلو الدولية حوارا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمناسبة زيارته الرسمية إلى فرنسا، تطرق فيها إلى العلاقات بين بغداد وباريس، وأهم الملفات العراقية الداخلية، وعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي.

تُبث المقابلة صباح يوم الخميس في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بتوقيت بغداد ويُعاد بثها في الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتنشرُ على موقع الإذاعة.

التالي

منذ ساعتين

لجنة برلمانية تشترط أربعة عوامل للوصول إلى مليون وحدة سكنية

منذ 3 ساعات

تحرك عراقي نحو تركيا وسوريا لحسم ملف المياه

منذ 4 ساعات

العراق وروسيا يبحثان موضوعة التعاقد واستلام لقاحات كورونا

منذ 7 ساعات

المالية النيابية تكشف أسباب تأخر تثبيت العقود

منذ 7 ساعات

الكاظمي: هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة

منذ 8 ساعات

رئيس البرلمان يؤكد على ضرورة فتح مقرٍّ للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد

منذ 8 ساعات

وزيرة الهجرة تجدد رفضها العودة القسرية لطالبي اللجوء..



وتعهدات أمريكية بتقديم تسهيلات

منذ 9 ساعات

الكعبي يدعو إلى وضع حلول دائمة وسريعة لمعالجة مشكلة المياه في منطقة النهروان

منذ 9 ساعات

بارزاني يعود إلى أربيل قادماً من الأردن

منذ 10 ساعات

الحلبوسي ينعى رئيس محكمة استئناف الانبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخميس.. رئيس البرلمان في لقاء خاص مع مونت كارلو الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخميس.. رئيس البرلمان في لقاء خاص مع مونت كارلو الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).