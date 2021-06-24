ضوابط صارمة وشركات عالمية على الخط.. تفاصيل جديدة عن مشروع ’الرفيل’ ببغداد

2021/06/24 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدثت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سها النجار، الأربعاء، عن تفاصيل مشروع "الرفيل" في بغداد، فيما حددت نسبة المشاريع الوهمية من الإجازات الاستثمارية السابقة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت النجار في تصريح للقناة الرسمية (23 حزيران 2021)، إن "مشروع الرفيل هو مدينة جديدة يأتي ضمن التوسع العمراني"، مبينة أن "المرحلة الأولى من المشروع سيتضمن مجمعات سكنية والثانية صناعية".

وأضافت، أن "مدينة الرفيل ستكون بمرافق متعددة لحل أزمة السكن".

وأشارت إلى ان "الإجازات الاستثمارية كانت تمنح بطرق غير مدروسة"، مؤكدة أن "هناك 2300 إجازة استثمارية سابقة 80% منها وهمية".

وتابعت، ان "الهيئة تحاول منح الإجازات للمستثمر الحقيقي لضمان البناء وحركة الاقتصاد".

وأوضحت، أن "قانون الاستثمار فيه خلل ويعطي الأراضي بأسعار زهيدة"، مشيرة إلى أن "هناك عروضاً من شركات عالمية لتنفيذ مشروع الرفيل، ونسعى إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين العراقيين".

وأكدت النجار، انه "سيتم منح إجازات الاستثمار للمشروع خلال الشهرين المقبلين وبضوابط صارمة".

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’الرفيل’ ستحد من الكثافة السكانية والزحامات

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، انطلاق مدينة "الرفيل" عاصمة إدارية متكاملة الخدمات، بمساحة 106 الاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أعلنت عن حصول موافقة مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم على تخصيص مساحة ( 106) الاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي الى الهيئة الوطنية للاستثمار للإشراف على إنشاء مشروع مدينه "الرفيل "عاصمة ادارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دولالجوار".

وقالت رئيس الهيئة إن "هذا المشروع سينفذ على أربع مراحل تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات (سكنية ، تعليمية، تجارية ، طبيه ، خدمية ، وترفيهية )تنفذ على مساحة (16) الف دونمتسهم بتوفير (٧٥) الف وحدة سكنية وما يلبي حاجة نحو (٣٠٠ ) الف نسمة للسكن بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركةالإمريكية ( CH2M Hil ) وعرضها كفرص استثمارية وإعداد مخططات تفصيلية لكل فرصة تتضمن نوع و طبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتيةوالمحددات البيئية وفق تصاميم ومعايير الجهات القطاعية المختصة".

وأضافت أن "المرحلة الثانية من المشروع ستشمل طرح مشاريع صناعية لوحستية خدمية مجاورة للمطار ، في حين ستشهد المرحلة الثالثة طرح مشاريع زراعية غذائية صديقة للبيئة، بينما ستكون المرحلة الرابعة في المشروع هي في منطقةشمال أرض المطار في قضاء أبو غريب".

وأكدت أن "المشروع سيكون له انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً ملموس علىالاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء منمشكله التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن الى جانب مشاركته الفاعلة في إمتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل متنوعة وكبيرة في هذه المشاريع"، مشيرة الى "التعاميم الصادرة عن الهيئة الى الجهات المعنية بتقليل نسبة العمالة الأجنبية القادمة من الخارج من (٥٠% ) الى (٢٠% ) فقط من حجم العمالة في كل مشروع وان تكون مقتصرة على الاختصاصات غير المتوفرة في الداخل".

ولفتت الى أن "الهيئة ستطرح خلال الاسبوعين القادمين من ( ١٠ ) الى ( ١٢ ) فرصة استثمارية لمشاريع متكاملة تمنح عن طريق لجان الإحالة المختصة من دوائر الدولة بشفافية عالية وبإشراف فريق فني متخصص يضم استشاريين دوليين وعراقيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، مثمنة الدور المتميز والساند لكافة وزارات الدولة والدوائر المعنية بالموضوع".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 15 حزيران 2021 "انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها (106) الف دونم، وطرحها كفرص استثمارية استناداً الى أحكام المادة ( 7/ ب)، من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية، واستثناء من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع".

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