مصر للطيران توضح ضوابط وإجراءات استقبال الوافدين الجديدة

2021/06/24 | 00:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أصدرت مصر للطيران بياناً توضيحياً، اليوم الأربعاء، بشأن تحديث الضوابط و الاشتراطات والإجراءات الصحية المقررة بنقاط الدخول في مصر.وأفادت مصر للطيران، أنه بالنسبة للوافدين من دول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال …

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